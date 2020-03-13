الصين تتبرع بمواد طبية إلى كوريا الجنوبية وإيران لمحاربة «كورونا»

أفادت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية بأن بلدية بكين، ستتبرع بمواد واقية تضم ملابس عزل طبي وقفازات إلى مدن سول وطهران وطوكيو ويوكوهاما لمساعدتها على السيطرة على فيروس «كورونا» الجديد.وقال لي يي، نائب مدير مكتب الشئون الأجنبية لحكومة بلدية بكين، إن نحو 200 ألف من ملابس العزل الطبي و100 ألف زوج من القفازات و200 ألف زوج من غلافات الأحذية و200 ألف قبعة طبية للاستخدام لمرة واحدة سترسل إلى هذه المدن.وستشمل الإمدادات أيضًا مطهرات للأيدي ومجموعات اختبار الحمض النووي وأجهزة ذكية لقياس درجة حرارة الجسم وأجهزة تنفس صناعي.وقال «لي» إن بكين أعربت عن امتنانها العميق حيال العزاء والتبرعات التي قدمتها المدن الشقيقة الدولية لها منذ تفشي الفيروس.وأضاف أنه «تم احتواء الوباء أساسا حاليا في الصين ولكنه يواصل الانتشار عالميا ونرغب في بذل جهودنا في مساعدة المدن الأربع المذكورة على مكافحته».وأظهرت إحصاءات غير كاملة أن بكين تلقت تبرعات أجنبية تشتمل على 1.13 مليون كمامة و220 ألف وحدة من الملابس الواقية و750 ألف زوج من القفازات وغيرها.