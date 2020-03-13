رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن وساندرز يهاجمان قرارات ترامب بشأن «كورونا»

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
وجه المرشحان الساعيان إلى نيل بطاقة الترشح الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن وبيرني ساندرز، انتقادات شديدة، للطريقة التي يدير بها الرئيس دونالد ترامب ملف فيروس «كورونا» المستجد، منددين بـ«عدم كفاءته» وبـ»لجوئه إلى كراهية الأجانب».

وأفاد موقع «سكاي نيوز عربية» بأن خبراء الصحة كانوا قد وجهوا أيضا انتقادات إلى السلطات، بسبب تقليلها من شأن هذه الأزمة، وتأخرها في تطوير اختبارات الفحص.

وقال جو بايدن من مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، إن «إخفاق الإدارة حيال الاختبارات (أمر) هائل، إنه فشل في الإعداد والتوجيه والتنفيذ».

ودعا «بايدن» إلى عدم «اللجوء إلى كراهية الأجانب»، وذلك ردا منه على تصريحات للرئيس الأمريكي مساء الأربعاء، وقال «إن وصف كوفيد-19 بأنه (فيروس أجنبي) لا يمحو مسؤولية القرارات السيئة التي اتخذتها حتى الآن إدارة ترامب».

وأطلق بيرني ساندرز أيضا تصريحات حادة، وقال في مدينة برلنغتون بولاية فيرمونت «في ما يتعلق بالوفيات المحتملة والتأثير على اقتصادنا، فإن الأزمة التي نواجهها بسبب فيروس كورونا هي على مستوى حرب كبيرة، وعلينا التصرف وفقا لذلك».

وأضاف: «لسوء الحظ، في أوقات الأزمات الدوليّة هذه، فإن إدارتنا غير كفؤة إلى حدّ كبير، وقد أدى عدم كفاءتها وتهوّرها إلى تعريض حياة العديد من الأشخاص في هذا البلد للخطر».

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث قطاري روض الفرج

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

لحمايتهم من الطقس السيئ.. حازم صنع منزلا لحيوانات الشوارع (صور)

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس