الصين تعلن عن 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن ٧ إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد " كوفيد-19".وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" عن أن السلطات الصينية أعلنت أن العدد الكلي للوفيات بلغ 3176 تعلن أن العدد الكلي للإصابة بفيروس كورونا بلغ 80813.وأعلنت الصين أمس الخميس انتهاء ذروة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد، بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض أصبح وباءً.وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية أن، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج في مؤتمر صحفي في بكين قال "إن حالات الإصابة الجديدة تواصل الانخفاض والوضع الشامل للمرض يبقى عند مستوى منخفض"، مضيفا "أن عدد الحالات الجديدة في ووهان، مركز تفشي المرض في مقاطعة هوبي بوسط الصين، انخفض إلى رقم أحادي، حيث تم تسجيل ثماني حالات فقط يوم الأربعاء ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في مدن أخرى في هوبي لمدة أسبوع على التوالي".