مسؤول يابانى: ترامب وآبى بحثا مسألة كورونا هاتفيًا لمدة 50 دقيقة تقريبًا

بحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة تقريبًا مسألة فيروس كورونا المستجد، وفقًا للمتحدث الرسمي للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال سوجا في مؤتمر صحفي دوري في طوكيو إن الزعيمين ناقشا تفشي فيروس كورونا وأولمبياد طوكيو والاقتصاد العالمي.وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن، الحكومة اليابانية لا تزال تجري استعداداتها لعقد الأولمبياد كما هو مخطط لها ولا تتصور أن تقام الأحداث بدون جمهور.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر أنه تطرق في المكالمة مع آبي إلى أولمبياد طوكيو وناقشا "العديد من الخيارات".