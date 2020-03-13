جونسون: الأسوأ فيما يتعلق بتفشى كورونا «لم يبدأ بعد»

قال رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: إن الأسوأ فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة "لم يبدأ بعد".تابع بوريس جونسون، قائلًا إن المملكة المتحدة تحاول كسب بعض الوقت من اجل تأخير "ذروة" الفيروس لبضعة أسابيع، ولكنه سينتشر.وأكد أن، هناك حالات كثيرة مصابة قد لا نكون على علم بها حتى الآن والاعداد سترتفع بشدة، مشيرًا الى أن الاعداد الحقيقية للمصابين أكبر من إدراك الجميع.وأوضح بوريس جونسون في مؤتمر صحفي، للإعلان عن "تأخير" خطة عمل الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "الفترة الأكثر خطورة ليست الآن لكن بعد بضعة أسابيع اعتمادًا على سرعة انتشار الفيروس، الذي اصبح وباءا عالميًا.وأشار قائلًا: علي أن اكون صادقاً معكم وواضحًا، إن فيروس كورونا يتفشى وسيستمر بالتفشي حول العالم، وأن هذه الكارثة هي الكارثة الصحية الأسوء للجيل.واستكمل: البعض يشبهون اعراض المرض بالانفلونزا الموسمية لكنني اعتذر واسف أن هذا غير صحيح، فعدم وجود مناعة تقف أمام هذا المرض يجعله خطيرًا للغايه، وسينتشر للغاية.وأضاف بوريس أن، الفيروس أكثر خطورة من الأنفلونزا الموسمية، وسيصاب به المزيد من الناس"، وحذر رئيس وزراء بريطانيا من أن "المزيد من الأسر والعائلات سيخسرون احبتهم قبل الميعاد بسبب هذا المرض".من جانبه قال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين خلال المؤتمر الصحفي في داونينج ستريت، الخميس، إن المملكة المتحدة "متأخرة أربعة أسابيع أو نحو ذلك عن إيطاليا" مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفًا "هذا مرض جديد وليس لدينا مناعة تحمينا منه".وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن سوى 596 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الان الا أنني اريد ان اكون صادقا معكم من المرجح أكثر ان تصل الأعداد ما بين خمسة وعشرة آلاف شخص مصاب في المملكة المتحدة، مضيفًا أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين سيصابون بالمرض إلى ذروته بشكل حاد وستكون الخسائر كبيرة.