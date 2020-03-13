انخفاض أسواق المال فى آسيا.. وبورصة هونج كونج تخسر أكثر من 7 %

سجلت بورصة هونج كونج تراجعًا حادا بلغ أكثر من 7 بالمئة بعد بدء التعامل في جلسة اليوم الجمعة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وانهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة.وبحسب بيانات التداول، هبط مؤشر هانج سانج في أول 15 دقيقة من التداول، بنسبة 7.36 بالمئة، وذلك قبل أن يعاود الصعود بشكل طفيف إلى -6.4 في المئة.وعلي صعيد آخر انخفض مؤشر نيكي الياباني المؤلف من 225 سهما اليوم الجمعة بأكثر من 6 في المئة مع افتتاح جلسة التداول ببورصة طوكيو بعد الهبوط الحاد في الأسواق الأمريكية والأوروبية.