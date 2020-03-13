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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 7،979 حالة حتى فجر اليوم الجمعة في كوريا الجنوبية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" أوضح مركز تدابير الحجر الصحي اليوم الجمعة أنه أكد 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أمس الخميس ما رفع حصيلة الإصابات إلى 7،979 حالة في البلاد.

وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة حدود 100 حالة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 114 حالة في اليوم السابق.

واكتشفت 65 حالة من حالات الإصابة الجديدة في دايغو وإقليم كيونج سانج الشمالي(61 حالة و4 حالات على التوالي).

وسجلت مدينة سيجونج 17 حالة جديدة مع زيادة حالات الإصابة في وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك.

وأكدت العاصمة سيئول 13 حالة جديدة متأثرة بالعدوى الجماعية في مركز الاتصالات في سيئول.

وجاءت 7 حالات في إقليم كيونج كي، وحالتان في كل من إنتشون ودايجون وأولسان على التوالي، وحالة في كل من بوسان وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 67 حالة حتى منتصف ليل الخميس غير أنه تم اكتشاف حالة وفاة جديدة في مدينة سيونج نام بإقليم كيونج كي صباح اليوم مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 68 حالة حتى صباح اليوم.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، بزيادة 177 شخصا خلال اليوم السابق إلى 510 أشخاص بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

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