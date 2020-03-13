البيت الأبيض: ترامب بحث مع ترودو فيروس كورونا

قال البيت الأبيض إن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "التطورات المتعلقة بـ وباء فيروس كورونا المستجد وجهودهم لمكافحته".وناقش الزعيمان أيضا خلال المحادثات " قضايا ثنائية أخرى ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي يخضع للعزل الذاتي بعد تأكيد إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد رحلة إلى المملكة المتحدة.وسجلت كندا حتى يوم الخميس، أكثر من 100 إصابة بالفيروس على أراضيها، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن وطلبت السلطات من الكنديين اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية، والالتزام بكافة توصيات اختصاصيي الصحة.