عزل رئيس وزراء كندا ١٤ يومًا بسبب «كورونا»

اعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته صوفي جريجوار جاءت إيجابية.وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مكتب رئيس الوزراء الكندي قال، في بيان له، إن «صوفي جريجوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم، الاختبار جاء ايجابيا».وعن الحالة الصحية لرئيس الوزراء، أضاف المكتب أن «ترودو» بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.وأضاف البيان أن زوجة ترودو ستخضع إلى العزل الصحي في الوقت الحالي، بينما سيبقى رئيس الوزراء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.وفي وقت سابق، خضع رئيس الوزراء الكندي وزوجته، للعزل المنزلي بعد أن أصيبت صوفي بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وأعلن بيان رسمي من مكتب ترودو، الخميس، أن «نصيحة الطبيب لرئيس الوزراء هي مواصلة أنشطته اليومية، مع مراقبة نفسه، نظرا لعدم ظهور أي أعراض عليه. ومع ذلك، وزيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي».وذكر البيان أن صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها أعراض مشابهة لأعراض الزكام عقب عودتها من لندن «تخضع لفحص كوفيد-19».مع مع ترامب" بفيروس كوروناوأضاف البيان أن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكام المناطق "من أجل مناقشة تدابير جماعية للحد من انتشار كوفيد-19، وإبقاء الكنديين سالمين".وسجلت كندا، الخميس، أكثر من 100 إصابة بالفيروس على أراضيها، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.وأكد البيان أنه "منذ بدء تفشي كوفيد-19، طلبنا من الكنديين اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية، والالتزام بكافة توصيات اختصاصيي الصحة. هذا ما يفعله رئيس الوزراء وعائلته".