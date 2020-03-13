تعرف على دعاء نزول المطر

تعيش البلاد حالة من الطقس السيئ وهطور أمطار غزيرة، بسبب منخفض التنين الذي أدى إلى عاصفة من الرياح جعلت الشوارع تغرق بمياه الأمطار، ومن المقرر أن تشتد هذه العاصفة اليوم الجمعة لتصل إلى ذروتها في هطول الأمطار.





ومع سقوط الامطار هناك بع الأدعية الواردة عن نزول المطر، أبرزها: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".



