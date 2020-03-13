إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية بكندا إصابة صوفي ترودو، زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».وفي وقت سابق، خضع رئيس الوزراء الكندي وزوجته، للعزل المنزلي بعد أن أصيبت صوفي بأعراض تشبه الإنفلونزا، وأجري لها اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وأعلن بيان رسمي من مكتب ترودو، الخميس، أن «نصيحة الطبيب لرئيس الوزراء هي مواصلة أنشطته اليومية، مع مراقبة نفسه، نظرا لعدم ظهور أي أعراض عليه. ومع ذلك، وزيادة في الحذر، يختار رئيس الوزراء الانعزال والعمل من المنزل حتى ظهور نتائج صوفي».وذكر البيان أن صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها أعراض مشابهة لأعراض الزكام عقب عودتها من لندن «تخضع لفحص كوفيد-19».