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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غانا تسجل أول إصابتين بكورونا المستجد

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الصحّية في غانا، تسجيل حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرةً إلى أنّ المصابَين كانا وصلا من النروج وتركيا وأنّ "حالتهما مستقرّة"، ومؤكّدةً أنّ الوضع "تحت السيطرة".

وحسبما افادت الوكالة الفرنسية،قال وزير الصحّة كواكو أجيمان مانو إنّ "وزارة الصحّة أكّدت وجود حالتَي إصابة بكوفيد-19" وأضاف "المصابان بالفيروس عادا إلى غانا من النروج وتركيا".

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي إلى أنّه تمّ عزل المريضين، لافتًا إلى أنّ وضعهما مستقرّ.

وأردف أنّ عمليّة التعرّف إلى الأشخاص الذين خالطوا المريضَين جارية.

وسُجّل عدد من الإصابات بالفيروس في غرب إفريقيا، ولا سيّما في نيجيريا والسنغال وتوجو وبوركينا فاسو.

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