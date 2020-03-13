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وكيل حقوق الفيوم: واحد بالمائة من المحامين يحتكرون دخل زملائهم

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:22 ص
جريدة الدستور
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أكد الدكتور إبراهيم إلياس وكيل كلية حقوق الفيوم والمرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين أنه، يسعي للاستفادة بالتجربة الأردنية للمحامين، والتي تضمن وصول دخل ثابت للمحامي لا يقل عن ألفي دولار.

وأوضح أنه، سيجعل من نقابة المحامين المصرية نقابة تتجه للرأسمالية التي تضمن توزيع الأرزاق المادية دون وجود أي احتكار.

وكشف إلياس، خلال جولته الانتخابية بمحافظات وسط الدلتا صباح اليوم أن، واحد بالمائة فقط من المحامين داخل مصر يحتكرون ما يقرب من ٩٥ بالمائة من دخل المحاماة، بل إن هناك بعض المكاتب تحتكر خدمة ١٠ آلاف شركة في حين يصارع شباب وشيوخ المهنة من أجل الفتات، وهو الأمر الذي سيسعى لمحاربته بكافة الطرق ما يجعل من النقابة صانع دخل للمحامين جميعهم.

وأوضح أن، دور النقابة لابد أن لا يقتصر فقط على الخدمات الترفيهية التي مهما تم تنفيذها ستظل الحاجة لخدمات أخري، بل لابد أن يكون لها دور كبير في بناء شخصية المحامي مهنيًا وماديًا.

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