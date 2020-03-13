الصور الأولى لضربة «المقاتلات الأمريكية» فى العراق

قامت الولايات المتحدة بضربات "دفاعية دقيقة" ضد منشآت لميليشيات حزب الله العراقي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" استهدفت الضربات 5 مرافق لتخزين الأسلحة، وذلك بغرض تقليل قدرة تلك الميليشيات، وبشكل كبير، على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف.ووفقا للبنتاجون فإن المواقع التي استهدفتها الغارات تضم أسلحة تستخدم لاستهداف القوات الأميركية وقوات التحالف، وقد نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة.و ستهدفت الضربات مواقع تابعة لحزب الله العراقي في جرف الصخر بمحافظة بابل،كما قُصف مطار قيد الإنشاء في كربلاء، وقتل أحد عماله، وفق مدير الإعلام بالمطار.يشار الي انه تم استهداف قصف آخر مقار ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة واسط، كما شنت الطائرات الأميركية قصفا على منطقة الهري التابعة لمنطقة البوكمال السورية، المحاذية لقضاء القائم الحدودي العراقي.