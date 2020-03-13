انسياب الحركة الجوية في مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الماضية، انتظاما كبيرا في عمليات الإقلاع والهبوط لكافة الرحلات الدولية والداخلية والتجارية.ولم يتلق برج المراقبة الجوية أي إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار يفيد بإلغاء أو تأجيل إقلاع أو هبوط أية رحلات تابعة لهم، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى عدم هبوط أية رحلات جوية لتغيير مسارها.وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.وتواصل سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، تشديد الإجراءات الوقائية والطبية على الوفود الركابية والسياحية القادمة من شتى دول العالم، في محاولة للتصدي ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص على مستوى العالم.