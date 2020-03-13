وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية من «كورونا» بمطار القاهرة (صور)

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مكاتب ومقرات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لمتابعة خطة التأمين الوقائية والإجراءات الاحترازية والتأكد من انسيابية العمل بالتعاون مع الفرق الطبية، واطمأن على كافة الإجراءات المتبعة في الفحص الطبي للركاب وتماشيها مع أعلى مستويات السلامة الصحية العالمية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمكافحة نفسى فيروس كورونا الجديد.وتتابع وزارة الطيران المدني الموقف بكل دقة في كافة مطارات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة للاطمئنان على سلامة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع جهات الدولة المعنية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد.