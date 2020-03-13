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«الكفن بـ3 طبقات».. تشييع جثمان ضحية «كورونا» بالدقهلية

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:19 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شيع أهالى قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مسقط رأس أول سيدة مصرية توفيت بسبب فيروس كورونا وتدعى عطيات محمد إبراهيم وتبلغ من العمر 60 عامًا، جثمانها بمقابر الأسرة بالقرية، وسط إجراءات طبية وأمنية مشددة لمنع نقل العدوى للمشاركين في تشييع الجثمان.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية أن جثمان السيدة المتوفاة جرى تكفينها وفق إجراءات طبية واحترازية صارمة، حيث تم تغسيلها وفق الشريعة الإسلامية ثم تعقيم الكفن الخاص بها ولفها في ثلاث طبقات من الكفن وطبقتين من القطن وطبقة خارجية من الجلد؛ خوفًا من انتشار المرض.

وأكد المصدر أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت بتشكيل وفد طبي من إدارة الطب الوقائي بالوزارة، بسرعة التوجة إلى القرية وعمل مسح شامل للأهالي وتتبع مصدر إصابة السيدة المتوفاة، حيث جرى إرسال طاقم طبي كامل من إدارة الطب الوقائي بالوزارة مع فحص جميع الأهالي المقيمين بالمنازل المحيطة بالمنزل السيدة المتوفاة، فضلًا عن إجراء مسح للأهالي بالكامل والتوصل إلى سبب الإصابة.

وكانت أعراض المرض قد ظهرت عليها في 2 مارس، وجرى حجزها بمستشفى الصدر بالمنصورة في السابع من مارس الحالي، وعند دخولها للمستشفى كانت مصابة بارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق شديد في التنفس وكحة جافة وجرى تشخيص إصابتها عند دخولها للمستشفى أنها مصابة بالتهاب رئوي مزدوج وتم أخذ المسحات اللازمة لها لفحصها.

وأشار المصدر إلى أنه تبين من الفحص للطبى للمتوفية أن لديها حالة مرضية سابقة، حيث تبين أنها تعالج من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة وقصور في وظائف الكلي وتم سحب عينة منها وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث وصلت النتيجة بأن الحالة إيجابية لفيروس كورونا "COVID 19"، تم تحويلها بالإسعاف المعقم ذاتيا إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية إلا أنها توفيت.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أعلن أمس الخميس أنه جرى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتًا إلى أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن هناك حالة من ضمنهم توفيت اليوم وهى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية واستقبلتها مستشفى صدر المنصورة وهى تعاني من التهاب رئوي حاد، وعلى الفور جرى سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وجرى نقلها إلى مستشفى العزل.

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