قيود إضافية في أمريكا اللاتينية لمكافحة انتشار «كورونا»

عززت دول أمريكا اللاتينية القيود المفروضة على المسافرين الآتين من أوروبا، سعيًا لكبح انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في المنطقة.وحسبما افادت الوكالة الفرنسية، اعتبر ماركوس اسبينال، المتخصص في علم الأوبئة ضمن منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أنّه «يتوجب على الدول إعداد قطاعاتها الصحية، إذ إنّه لن تُسَجّل إصابة أو اثنتين فقط».ويستمر عدد الإصابات في دول أمريكا اللاتينية بالارتفاع بعدما سجّلت الإصابة الأولى في البرازيل في 26 فبراير لرجل ستّيني كان زار إيطاليا.وجرى الإعلان حتى مساء الخميس عن إصابة 255 شخصًا في 15 دولة إقليمية، توفي ثلاثة من بينهم.وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعليق الرحلات الجوية الآتية من أوروبا وكولومبيا لمدة شهر، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابة بعد في بلاده.وكذلك فعلت الأرجنتين التي علّقت لشهر الرحلات الآتية من الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، فيما أعلنت بوليفيا إلغاء كل الرحلات «من وإلى أوروبا» بدءًا من السبت.وفي كوبا،سجّلت 3 إصابات لسياح إيطاليين، وتمّ الإعلان عن إرجاء تجمّع مهم للجالية الكوبية في العالم إلى أجل غير مسمى، وكان الحدث مرتقبًا في أبريل وهو الأول من نوعه منذ 16 عامًا.بدورها، أعلنت شركة الطيران التشيلية - البرازيلية «لاتام»، وهي الأكبر في أمريكا اللاتينية، أنّها ستخفض رحلاتها الدولية بنسبة 30% لمدة شهرين.وفي ذات السياق، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إرجاء مباريات ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس-2020 كانت مقررة بين 15 و21 مارس.ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إرسال بعثات إلى الدول التي تعاني قطاعاتها الصحية، وهي هايتي وفنزويلا وهندوراس وباراجواي.