اشتباه في إصابة «ديبالا» بفيروس كورونا

تحدثت تقارير صحفية عن إصابة الأرجنتينى باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس «كورونا» المستجد، وهي ما تعد ثالث إصابة بالفيروس القاتل في الدوري الإيطالي.وقال صحيفة «الناسيونال» الفنزويلية إن اللاعب أصُيب بفيروس «كورونا» القاتل، غير أن إدارة النادي لم تعلن بشكل رسمي عن إصابة اللاعبوتُعد إصابة ديبالا هي ثالث إصابة بالدوري الإيطالي بعد إصابة زميله بالفريق دانييلي روجاني بالإضافة إلى مانولو جابياديني مهاجم سامبدوريا.وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس الخميس، إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس «كورونا» المستجد، بعد التأكد من إيجابية نتائج التحليل الخاصة به.وذكر «يوفنتوس»، في بيان له منذ قليل، أن اللاعب لم تظهر عليه أية أعراض، إلا أن النتائج أظهرت إيجابية التحليل.وأضاف النادي الإيطالي أن اللاعب يخضع حاليًا تفعيل لإجراءات العزل، كما يتم إجراء تحاليل لكل المخالطين له.