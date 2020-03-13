غلق طريق الكريمات لارتفاع منسوب مياه الأمطار أعلى أطفيح

أغلقت الإدارة العامة للمرور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، طريق "الكريمات - الجيش الصحراوي"، من (بوابات حلوان اتجاه الكريمات، وكذا بوابات الكريمات اتجاه حلوان)، بسبب ارتفاع منسوب المياه بالكيلو 70 أعلى مناطق مركز أطفيح، نتيجة سقوط أمطار غزيرة، وتم الدفع بسيارات شفط بالتنسيق مع محافظة الجيزة لشفط المياه من نهر الطريق.تلاحظ، للخدمات المرورية المعينة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، أعلى طريق "الكريمات - الجيش الصحراوي" بالكيلو 70 أعلى مناطق مركز أطفيح.وأمر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، رجال المرور بالتواجد الميداني على الطرق السريعة لتنبيه قائدي السيارات.وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا علي سلامتهم.