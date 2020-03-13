إغلاق طريق السويس الصحراوى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إغلاق طريق السويس الصحراوي، في ظل ما تتعرض له البلاد من تقلبت وعدم استقرار في الأحوال الجوية.وناشدت الوزارة قائدي السيارات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور، وعدم المجازفة في قيادة السيارات، حفاظا على سلامتهم.كما طالبت الوزارة قائدي السيارات بالسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.