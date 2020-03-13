أرسنال يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

كشف نادي أرسنال الإنجليزي إصابة مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبيبة التي خضع لها ذلك الأمر.وقام نادي أرسنال بإغلاق المركز التدريبي للنادي؛ خوفًا من انتشار العدوى لأكثر من فرد بعد أن طالت المدرب الإسباني.وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه تم عزل كل الأفراد الذين كانوا لهم صلة بمايكل أرتيتا بالفترة الأخيرة، للتأكد من سلامتهم خوفا من انتشار المرض بصورة أكبر.وأشار النادي إلى أنه سيتم عزل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق للتأكد من عدم انتقال المرض، على أن يتم تنظيف وتعقيم المركز التدريبي.وحول هذا الأمر، قال أرتيتا: "هذا أمر مخيب للآمال حقا، لكنني خضعت للاختبار بعد أن شعرت بالضعف، سأكون في العمل بمجرد السماح لي بذلك، وعقب شفائي من المرض".وكشف أرسنال عن إصابة مدربه بعد دقائق من إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إقامة الجولة 30 من المسابقة في موعدها، رغم المخاوف من فيروس كورونا، واتخاذ عدة دولة أوروبية قرارات بتأجيل مسابقات الدوري بها على غرار إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.