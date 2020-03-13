رئيسة سفاجا تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال فترة الطقس السيئ

طالبت هدى المغربي رئيسة الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، المواطنين بضرورة تقليل التحركات خلال هذه الفترة نظرًا لما تشهده المدينة من عدم استقرار في الأحوال الجوية واستمرار سقوط الأمطار وهبوب الرياح بقوة حيث تضرب عاصفة ترابية أنحاء المدينة خلال الوقت الحالي.كما ناشدت رئيس مدينة سفاجا، المواطنين بضرورة الإبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال تفاديًا لحدوث أى مكروه، والالتزام بالتحذيرات التي تصدرها الجهات المختصة واتباع التعليمات المرورية الخاصة بغلق بعض الطرق.وأكدت أثناء تفقدها الأكمنة الأمنية بالمدينة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، على انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات على مدار الساعة لمتابعة موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة سوء الأحوال الجوية.كما تم التأكد من جاهزية مخرات السيول بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، بالإضافة إلى المتابعة الدورية مع مختلف القطاعات الحيوية الخدمية للوقوف على أي مستجدات للموقف.