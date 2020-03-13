«المستشفيات التعليمية» توضح مزاعم تفشى كورونا بـ«حميات إمبابة»

أصدرت الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بيانا صحفيا حول الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لممرضات يتحدثن عن إصابات بفيروس «كورونا» داخل مستشفى حميات إمبابة.وقالت الهيئة في بيانها: إنه «بالإشارة إلى الفيديو المتداول عن إضراب التمريض بمستشفى حميات إمبابة أثناء تواجد فريق الإدارة بالمستشفى لمتابعة الحالات المشتبه فيها والوقوف على أي مستجدات، حدث تجمهر بين التمريض، وتبين أن زوج إحدى الممرضات يدعي «علاء»، وكان يعمل كهربائى بالصيانة بالمستشفى وخرج على المعاش، ومعروف عنه الشغب أثناء فترة عمله بالمستشفى حتى أنه تم ندبه خارج المستشفى لهذا السبب، قام بتحريض التمريض على العصيان والتوقف العمل وبمشاركة ممرضتين وإقناعهما أنها فرصة لتحقيق مطالبهما المادية بالضغط على الإدارة.وبدوره، قام فريق الادارة بالتوجه للتمريض وتم استيعاب الموقف والسيطرة عليه وتوضيح أن ما أشيع غير صحيح، وأن كل مستلزمات الوقاية متوافرة ويتم متابعة نتائج العينات على مدار الساعة وأن جميع نتائج المخالطين سلبية والعمل يسير بانتظام الآن.وتابعت: «بالنسبة لحالة الممرضة وفاء تم تطبيق قواعد البروتوكول معها عندما جاءت نتيجة عينة المريض إيجابية، وتم أخذ عينات لجميع الطقم المخالط لها وتبين أن جميع عينات المخالطين سلبية ما عدا تلك الممرضة وتم عمل إجراءات عزلها بالحجر الصحى».