السعودية تعلق إقامة «المناسبات» فى الفنادق وصالات الأفراح

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه، تقرر اعتبارًا من اليوم الجمعة تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" يأتي القرار وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.وستتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".ودعت وزارة الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.