رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلق إقامة «المناسبات» فى الفنادق وصالات الأفراح

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه، تقرر اعتبارًا من اليوم الجمعة تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" يأتي القرار وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وستتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت وزارة الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الصحة: تسجيل 13 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

لحمايتهم من الطقس السيئ.. حازم صنع منزلا لحيوانات الشوارع (صور)

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس