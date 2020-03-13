حريق بمبنى السلخانة وإصابة فرد من الحماية المدنية فى سفاجا

اندلع، منذ قليل، حريق ضخم بمبنى السلخانة جنوب مدينة سفاجا، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء إخماد الحريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضرًا بالواقعة.تلقي الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد اندلاع حريق بمبنى السلخانه جنوبي مدينة سفاجا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف تجاه موقع الحريق، وتبين أنه أسفر عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء إخماد النيران.وتم نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي، لاجراء الاسعافات الاولية له، وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحريق للمعاينة.