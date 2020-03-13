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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الكهرباء»: ما يتردد عن قطع التيار بمحافظات بأكملها غير صحيح

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:29 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن، انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بمحافظات الجمهورية جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي وصلت لـ65 كيلومتر في الساعة، والتي أدت لسقوط بعض الأبراج وأعمدة الكهرباء، موضحًا أنه تم تغذية تلك المناطق بكهرباء بديلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":"أن الكهرباء عادت للعمل، وما يتردد عن قطع الكهرباء في محافظات بأكملها غير صحيح".

ولفت إلى أن غزارة الأمطار في بعض المناطق بالقاهرة أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه، وبالتالي فصل تلقائي للكهرباء حفاظًا على الشبكة والمواطنين، مؤكدًا أن فرق العمل تعمل على سحب المياه وعودة التيار الكهربائي.

وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، وعدم التطوع وإصلاح أعمدة الإنارة بأنفسهم، وإنما عليهم الاتصال بفرق الطوارئ على رقم 121.

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