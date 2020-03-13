ملكة الدنمارك تلغى احتفالات عيد ميلادها الـ 80 بسبب «كورونا»

أعلن البلاط الملكي في الدنمارك أن ملكة البلاد، مارجريت، قررت إلغاء جميع الفعاليات المقررة الشهر المقبل للاحتفال بعيد ميلادها الثمانين، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وتكمل الملكة عامها الثمانين في 16 أبريل، وتم إعداد جدول لفعاليات الاحتفال على مدار عدة أيام.وقالت الملكة: إن «الدنمارك والمجتمع العالمي في وضع صعب للغاية في الوقت الحالي»، مؤكدة على ضرورة «عناية الأشخاص ببعضهم بعضا».ودعت الملكة مواطني البلاد إلى اتباع التوصيات الصادرة عن الحكومة والسلطات المعنية، مشيدة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المشاركين في مكافحة فيروس «كوفيد ـ 19».