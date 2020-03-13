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«الاتصالات» تكشف مدى تأثر شبكات المحمول والإنترنت بالطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:53 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تأثر شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت بموجة الطقس السيئ لم يزيد عن 3% لـ5%، وهي نسبة مقبولة، مضيفًا: «نحافظ على الخدمة فيما يتبقى من هذه الموجة غير المسبوقة».

وأضاف وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» إن هناك غرفة عمليات للجهاز القومي للاتصالات يتابع مستوى الخدمة من خلال نظم مميكنة، على مستوى كل برج، في حال حدوث عطل بسبب الكهرباء أو دخول الأمطار للكبائن، يجرى إصلاحها وإعادتها للخدمة.

وتابع: «نحن في تواصل دائم إلى الآن، ونسب انخفاض الخدمة لا يزيد عن 5%».

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