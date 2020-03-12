«الصحة»: خروج مصابي حادث قطاري روض الفرج باستثناء 4 حالات

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خروج مصابي حادث تصادم القطارين الذي وقع اليوم بمنطقة روض الفرج في القاهرة من المستشفيات، باستثناء 4 مصابين حالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.





وقال «مجاهد» في تصريحات له اليوم، إن الوزيرة قدمت الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات ورجال الإسعاف، لما يبذلونه من جهد وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.





وأوضح أن الوزيرة تابعت رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بالمحافظات، وتوزيع تمركزات سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ ٢٨١٣سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية و49 سيارة دفع رباعي في الأماكن الجبلية ذات الطبيعة الوعرة والمتواجد بها سيول، بالإضافة إلى ١١ لانش إسعافي نهري.

وأكد أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية بجميع المستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لافتًا إلى توفير ٢٠ ألف و٣٢٩ كيس دم من مختلف الفصائل، و٤٤ ألف و٢٧٧ كيس بلازما ببنوك الدم في كافة المحافظات، ضمن خطة التأمين الطبي لأي طاريء ينتج عن موجة الطقس التي تضرب البلاد.



