مجدي يعقوب: «شعرت بالإحباط لكن لم أيأس أبدا»

قال الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، إن القلب عضو معقد جدا، والخلية الواحدة بها مليون جزيئة يعملون معا بشكل معقد جدًا.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ما اكتشفناه في جراحات القلب، وعن كهرباء القلب ليست 1% مما يمكن اكتشافه".وأردف: "خليك متواضع تقدر تفهم حاجات كثيرة جدًا، ألف فريق في العالم ممكن يشتغلوا في حاجات مختلفة، ثم يلتقون في حاجة، والتجارب بتتعمل في المعمل 100 مرة وتفشل عشان تقدر تكتب ورقة عمل".ولفت إلى أنه مر عليه وقت شعر فيه الإحباط، لكنه لم يصل لليأس.