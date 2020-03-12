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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات لمتابعة خطة التأمين الطبي بالمحافظات

الخميس 12/مارس/2020 - 11:29 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المُنعقدة بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس، لمتابعة خطة التأمين الطبي بجميع محافظات الجمهورية، في ظل موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالمحافظات، وتوزيع وتمركزات سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ ٢٨١٣سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية، و49 سيارة دفع رباعي في الأماكن الجبلية ذات الطبيعة الوعرة والمتواجد بها سيول، بالإضافة إلى ١١ لانش إسعافي نهري.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية بجميع المستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لافتًا إلى توفير ٢٠ ألف و٣٢٩ كيس دم من مختلف الفصائل، و٤٤ ألف و٢٧٧ كيس بلازما ببنوك الدم في كافة المحافظات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لأي طارئ ينتج عن موجة الطقس التي تضرب البلاد.

وتابع "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، لتجهيز سيارات التدخل الطبي السريع وتمركزها في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، وتوافر الأطقم الطبية والمعاونة بها، وأدوية الطوارئ، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث طارئ.

وفى ذات السياق؛ كشف "مجاهد" عن خروج مصابي حادث تصادم القطارين الذي وقع اليوم بمنطقة السبتية، بمحافظة القاهرة من المستشفيات، باستثناء 4 مصابين حالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، لافتا إلى أن الوزيرة قدمت الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات، ورجال الإسعاف، لما يبذلونه من جهد وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
الدكتورة هالة زايد،
وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات لمتابعة خطة التأمين الطبي بالمحافظات
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات لمتابعة خطة التأمين الطبي بالمحافظات
الدكتورة هالة زايد،

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