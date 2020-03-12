رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مجدي يعقوب: مركز أسوان للقلب «جنتي»

الخميس 12/مارس/2020 - 11:25 م
مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، إنه يشعر بالسعادة فور وصوله لمركز القلب بأسوان، كما أنه يعتبرها جنته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجنة ما هي إلا حاجة بتديك سعادة وسعادة داخلية، إحساسك بالرضا، إنك تشوف الحاجات اللي نفسك تشوفها".

وأردف يعقوب: "أنا كبير في السن، لكني زي طفل صغير، كل ما أشوف حاجة جديدة عملية جديدة بتفرحني جدًا، أمر مهم للطبيب، وعمر ما واحد يعرف يعمل حاجة لوحده، إذا عمل حاجة لوحده لا يكون لها تفاعل كبير، لا يحدث إلا إذا كان يشتغل بها مجموعة يؤمنون بنفس الموضوع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

لحمايتهم من الطقس السيئ.. حازم صنع منزلا لحيوانات الشوارع (صور)

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس