مجدي يعقوب: مركز أسوان للقلب «جنتي»

قال الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، إنه يشعر بالسعادة فور وصوله لمركز القلب بأسوان، كما أنه يعتبرها جنته.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجنة ما هي إلا حاجة بتديك سعادة وسعادة داخلية، إحساسك بالرضا، إنك تشوف الحاجات اللي نفسك تشوفها".وأردف يعقوب: "أنا كبير في السن، لكني زي طفل صغير، كل ما أشوف حاجة جديدة عملية جديدة بتفرحني جدًا، أمر مهم للطبيب، وعمر ما واحد يعرف يعمل حاجة لوحده، إذا عمل حاجة لوحده لا يكون لها تفاعل كبير، لا يحدث إلا إذا كان يشتغل بها مجموعة يؤمنون بنفس الموضوع".