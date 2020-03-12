مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء في الإسماعيلية

توفي مساء اليوم الخميس، أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية إثر ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة.تلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد وفاة محمد رشاد السيد ٤٤ سنة فرد شرطة إثر ماس كهربائي.وأشارت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي إلى أن المتوفي اقترب من أحد أعمدة الإنارة بنطاق سكنه بشارع المركز بقرية نفيشة فصعق بالكهرباء مما أدى إلى وفاته في الحال.ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي لمستشفى الإسماعيلية العام، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.