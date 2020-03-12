تعليق الأنشطة الكنسية بإيبارشية حلوان لسوء الطقس

أعلنت كنائس إيبارشية حلوان، برعاية الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية عن تعليق الأنشطة الكنسية والخدمات الروحية غدا الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.وسوف تقتصر فقط على إقامة القداسات الإلهية، وإلغاء مدارس الأحد وجميع الاجتماعات التي كان مقرر انعقادها عقب صلوات القداس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.