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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنانون وملوك.. قائمة مشاهير العالم المصابين بـ«كورونا»

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:25 ص
توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته
محمد عمر
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صنفت منظمة الصحة العالمية أمس، فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي بعد انتشاره في أكثر من دولة حول العالم وإصابة أكثر من 130 ألف بخلاف وفاة أكثر من 5 آلاف حالة، ومن بين هؤلاء المصابين والوفيات ساسة وفنانون ولاعبي كرة وأعضاء بحكومات العديد من الدول.

ترصد "الدستور" أبرز المشاهير المصابين بكورونا أو ماتوا نتيجة إصابتهم بالمرض:

1- كورونا يضرب رؤساء الحكومات والملوك:

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، أنه قيد الحجر الصحي بجانب زوجته صوفي التي عادت مؤخرا من لقاء في بريطانيا التي تشهد نسبا كبيرة في عدد المصابين بكورونا.

كما أعلن التلفزيون النرويجي اليوم، وضع ملك وملكة النرويج وأعضاء من الحكومة في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

ونهاية نوفمبر الماضي تم وضع الرئيس المنغولي باتولجا خالتما وغيره من المسؤولين الحكوميين قيد الحجر الصحي بعد عودتهم من زيارة إلى الصين خوفا من إصابتهم بالفيروس.

2- كورونا يضرب وزراء الحكومات:

أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا، وتم وضعها تحت العزل الصحي في المنزل، وكشفت تقارير بريطانية عن مشاركتها في اجتماع للحكومة ضم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وكانت مسؤولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس.

كما أصيب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر بفيروس كورونا، وآخرون في ديوان الرئاسة الفرنسية.

وانضمت إيطاليا إلى القائمة فمن بين المصابين رئيس أركان الجيش الذي تم وضعه قيد الحجر الصحي.

فيما كانت إيران أكثر دولة يصاب منها مسؤولين بالمرض، من بينهم نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، كما أصيبت نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، بخلاف إصابة وزراء الصحة والصناعة والسياحة، إلى جانب إصابة العديد من النواب في البرلمان وقادة في الحرس الثوري.

وقبل ذلك توفي مستشار المرشد الإيراني، محمد مير محمدي، وبعض النواب في البرلمان.

3- كورونا يضرب الفن

كشف نجم هوليوود توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، اليوم، أنه وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا خلال وجودهما في أستراليا.

وقبل ذلك علقت هوليوود العديد من الأعمال الفنية التي كانت قيد التنفيذ خوفا من إصابة نجومها بالفيروس، في ظل حاجاتها إلى التصوير في العديد من الدول والمناطق المصابة بكورونا.

كما أصيبت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية، لجين عضاضة، بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا.

4- كورونا يفتك بكرة القدم

أصيب لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روغاني (26 عاما)، بالفيروس، ما اضطر النادي إلى وضع لاعبيه في الحجر الصحي.

كما علقت السلطات الدوري الإيطالي والفعاليات الرياضية الأخرى، وسارت على هذا النحو العديد من الدول بتعليق الفعاليات الرياضية أو لعبها بدون جمهور.

وفي هولندا، أصيب مدرب أياكس إريك تيج بكورونا ومساعديه: الدنماركي كريستيان بولس، والمعد البدني للفريق بولسن وشونماركر، وأخصائي العلاج الطبيعي بالفيروس وتم وضعهم قيد الحجر الصحي لحين التعافي.

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