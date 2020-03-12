الكنيسة بالكويت تحد من أعداد الأقباط بالكنائس بسبب «كورونا»

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، برعاية الأنبا أنطونيوس مطران الأراضي المقدسة والشرق الأدنى، عن اقتصار صلوات القداسات الإلهية على عدد محدود من الأقباط للحد من الزحام بسبب انتشار "كورونا".يأتي ذلك في إطار حرص الكنائس على سلامة زوارها ووقايتهم من فيروس "كورونا"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الكنائس بالوقت الراهن.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.