إيبارشية البلينا بسوهاج تحتفل بعيد رهبنة الأنبا ويصا

احتفلت إيبارشية البلينا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، بعيد رهبنة الأنبا ويصا مطران البلينا العيد الـ"٤٨".وبدأ الأنبا ويصا طريق الرهبنة يوم 10 مارس 1972 م، بدير الأنبا بيشوي، وادي النطرون وكان يدعى الراهب أنسيموس الأنبا بيشوي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.