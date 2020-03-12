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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف: إعادة توصيل عدد من محولات الكهرباء لعودة الخدمة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:35 م
محولات الكهرباء
محولات الكهرباء
بنى سويف - محمد حفيظ
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أفادت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، بأن جهود الأجهزة التنفيذية المعنية تتواصل بإشراف مباشر من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتم توصيل محولين كهرباء من أصل ٣ محولات بمركز بسمسطا، و٣ محولات ببا، و١١ خطا من إجمالى ٢٣ بإهناسيا وجارى تحميل الكهرباء تباعا للقرى، مع العلم بأن فصل التيار الكهربائي يتم كإجراء احترازي مع سقوط الأمطار بغزارة لم تشهدها المحافظة من قبل، وذلك حرصا على سلامة وممتلكات المواطنين.

وتفيد الغرفة بأنه تم تأمين ثقب ماسورة غاز طبيعى بأحد المنازل بشارع عبدالمنعم حافظ خلف الاستاد نتيجة شرذ كهربائى بأحد أسلاك الكهرباء.

وأفادت الغرفة بأنه من خلال مديرية التضامن، تم إنقاذ ٣ مسنين وطفل بلا مأوى وإيداعهم دار فاقدى الرعاية شرق النيل، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

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