وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

تتابع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، من خلال رئاستها لغرفة العمليات الخاصة بالأحداث الطارئة حالة المواقع الثقافية التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن وضع المبانى آمن ومستقر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتصريف مياه الأمطار أولا بأول حفاظا على سلامة المنشآت.وأشارت إلى أنه تم التشديد على جميع المسئولين بالوزارة بالتواصل مع غرفة العمليات حال التعرض لأية أزمات حتى يتم التعامل معها بشكل فورى.