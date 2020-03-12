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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:31 م
انهيار منزل
انهيار منزل
بنى سويف - محمد حفيظ
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أفادت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، والمنعقدة على مدار الساعة بأن جهود الأجهزة التنفيذية المعنية تتواصل بإشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهد شارع الديري بمدينة بني سويف انهيار أحد المنازل القديمة مكون من دورين غير آهل بالسكان دون حدوث خسائر في الأرواح.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارا بتوقف قطار القاهرة سوهاج عند مدينة ناصر شمال المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار هيئة السكة الحديدية بوقف جميع الرحلات على خطوطها حفاظا على سلامة وأمن الركاب، حيث تضافرت الجهود الرسمية من التنفيذيين والشعبية من الأهالي والمواطنين بتقديم واجب الضيافة لركاب القطار الذين اضطروا للتوقف في مدينة ناصر لمدة ساعتين فقط وبعدها استئنف القطار رحلته.

وتم خلال فترة التوقف فتح مقار مركز الشباب ومؤسسة الأيتام وجمعية التنمية الشاملة بالشناوبة، وبالتنسيق مع إدارة مسجد عمر بن الخطاب ودير الأنبا بولا بناصر لتوفير الاستضافة اللازمة من إقامة حتى تم السماح للقطار باستكمال رحلته.

وفي سياق متصل أفادت غرفة العمليات بأنه تم إعادة التيار الكهربائي لقرى مراكز ببا وسمسطا وبنى سويف باستثناء قريتى أبو شربان ونزلة الديب، حيث يتم العمل حاليا لإعادة التيار لهما، كما تؤكد غرفة العمليات على أن كافة محطات المياه بالمحافظة تعمل بنصف طاقتها لانخفاض التيار الكهربى وتحميلها على ديزل، وذلك بشكل مؤقت لحين استقرار الحالة الجوية وعودة الأمور إلى طبيعتها.
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان ببني سويف دون خسائر (صور)

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