وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب لإيواء المتضررين من الأمطار

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتسكين 30 فردا وإيوائهم بمركز شباب السادس من أكتوبر، مؤكدا على فتح مراكز الشباب وذلك لإيواء الحالات التي تضررت من السيول مع توفير كافة الامكانات لهم، مشيرا إلى جاهزية بيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني لاستقبال أى حالات طارئة على مستوى الجمهورية.وأكد وزير الرياضة، على ان هناك تنسيق كامل مع وزارة التضامن الإجتماعي لإمدادنا بالحالات المتضررة من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يتم استقبالهم فورا في اقرب مركز شباب لأي حالة متضررة.كما وجه الدكتور أشرف صبحى بفتح المنشآت الشبابية لايواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.يذكر أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير داخل المنشآت الشبابية والرياضية في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع ضرورة المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.