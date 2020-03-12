الأنبا أنجيلوس يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس شبرا

ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم، والشهيد مارجرجس أرض أيوب بشبرا.وتفقد نيافته استكمال أعمال البناء والتشييد بالكنيسة، عقب صلوات القداس الإلهي، والذي شاركه به عدد من الكهنة والشمامسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.