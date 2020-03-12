تعليق الأنشطة الكنسية بإيبارشية المنيا بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام تعليق الأنشطة الكنسية والاجتماعات لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن الكنائس سوف تقتصر صلواتها على القداسات فقط يومي الجمعة والأحد، وسوف تلغي كل خدمات مدارس الأحد بسبب الأمطار وعدم استقرار الجو.وفي سياق متصل قام الأنبا مكاريوس بجولة تفقدية للمشردين والذين بلا مأوى، اليوم لتقديم "بطاطين" ووجبات الطعام لهم في لافتة إنسانية من نيافته.