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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعليق الأنشطة الكنسية بإيبارشية المنيا بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:16 م
الكنسية
الكنسية
تريزة شنودة
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قررت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام تعليق الأنشطة الكنسية والاجتماعات لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن الكنائس سوف تقتصر صلواتها على القداسات فقط يومي الجمعة والأحد، وسوف تلغي كل خدمات مدارس الأحد بسبب الأمطار وعدم استقرار الجو.

وفي سياق متصل قام الأنبا مكاريوس بجولة تفقدية للمشردين والذين بلا مأوى، اليوم لتقديم "بطاطين" ووجبات الطعام لهم في لافتة إنسانية من نيافته.

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