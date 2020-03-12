استئناف العمل بمطار الأقصر الدولي عقب استقرار حالة الطقس

صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأنه تم فتح مطار الأقصر واستئناف استقبال رحلات الطيران الدولي والمحلى.وأوضح ألهم، في تصريحات صحفية له، أن مطار الأقصر استقبل طائرة بلجيكية تحمل سياح بلجيكيين، كما ستصل إلى مطار الاقصر فى تمام الساعة 12 طائرة من مطار القاهرة لنقل كافة الركاب الذين ألغيت رحلاتهم على مدار اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.وأشار ألهم، إلى سير وانتظام أعمال الملاحة الجوية بكافة الرحلات.يذكر انه تم صباح اليوم غلق الطريق الصحراوى الغربى والشرقى ما بين الأقصر وقنا، وتعليق العمل بمطار الأقصر الدولى وتغيير مسار كافة رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم لتهبط بمطار الغردقة وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية ولضمان هبوط امن للطائرات.