تامر أمين: للمرة الأولى أرى شلالا في مصر بسبب الأمطار

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما شهدته مصر اليوم من أمطار وسيول لم نرها أبدًا من قبل رغم مرور أيام مطر صعبة علينا، ويوجد أماكن تأثرت كثيرًا بكمية الأمطار وأخرى لا يمكن وصفها خاصة في منطقة التجمع.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": «المنازل غارقة والشوارع بقت برق مياه، ولأول مرة أرى شلالا في مصر، وسخر من تجمع المياه بالتجمع مؤكدًا أن البيوت فيها أصبحت مطلة على النيل».وكانت إدارة المرور، أغلقت بعض الطرق بسبب تجمعات مياة الأمطار والدفع بسيارات الإغاثة، وتم غلق 13 طريقًا صحراويًا بسبب انعدام الرؤية نتيجة العاصفة الترابية وتحذيرات من السرعات الزائدة وعدم الالتزام بقرارات غلق المحاور.