حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهينًا: يوم واعد بتقدّم مهني أو ربّما اجتماعي، وتزدهر عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرًا.صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.