حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تعيش يوما متقلبا ضاغطا تحت تأثير القمر من العقرب، وقد يطلب إليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات في العمل.عاطفيًا: تتاح لك اليوم فرص عاطفية جيدة وأجواء تشويقية وخصوصًا أن كوكب مارس في برجك يولد بعض الحماسة والآمال الجديدة.صحيًا: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.