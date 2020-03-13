حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 13 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.عاطفيًا: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك، لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.صحيًا: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.