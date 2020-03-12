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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كيف نجحت محافظة أسوان في مواجهة الطقس السيئ؟

الخميس 12/مارس/2020 - 09:50 م
مواجهة الطقس السيئ
مواجهة الطقس السيئ
أسوان_إسراء توفيق
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بعد مرور أولى أيام موجة الطقس السيئ بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والتى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وتعرض محافظة أسوان لأمطار شديدة وعاصفة ترابية شديد، مصاحبة للرياح المحملة بالأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية نسبيًا، نرصد أبرز قرارات محافظ أسوان، لاحتواء أزمة الطقس السيئ:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن لاحظ وجود طفح لمياه الصرف الصحى أمام جمعية الشبان المسلمين، حيث تم على الفور تحريك سيارات الكسح لشفط المياه، علاوة على تدخل فرق الصيانة لإصلاح أسباب هذا الطفح، مشددًا على ضرورة استمرارية أعمال التطهير والتسليك للخطوط والشبكات وغرف التفتيش لاستيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى، تراكمات المياه فى حالة حدوث أمطار.

كذلك قرر محافظ أسوان، تحويل واقعة حدوث سقوط جزئى لسقف مسرح قاعة ليلتى بكورنيش النيل بإدفو، أثناء إقامة حفل تخرج دفعة خريجى مدرسة تمريض، وهو ما أسفر عن مصرع طالبة، وإصابة اثنين آخرين، للنيابة الإدارية مع إبلاغ النيابة العامة بهذه الواقعة للوقوف على المتسبب فى تنظيم هذا الاحتفال.

وذلك مع الأخذ فى الاعتبار بأن ذلك يأتى مخالفًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات خلال الفترة الحالية، مكلفًا بقيام الأجهزة الطبية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للشابين المصابين فى الواقعة.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر، وذلك بعد انخفاض مستوى الرؤية بين مدينتى إدفو والأقصر وذلك أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة لأهالى أسوان بأن الحالة العامة للأحوال الجوية مستقرة ومطمئنة تمامًا حتى الآن، حيث يشهد ذلك متابعة من رئيس الوزراء للموقف أولًا بأول، موضحًا بأن التدخل السريع هو الهدف الرئيسى لاستعدادات المحافظة.

كما وجه المحافظ، بغلق الطرق السريعة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان ـ القاهرة وأيضًا طريق أسوان ـ أبوسمبل السياحى.

فيما تم غلق وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا بمطار أسوان الدولى، مؤكدًا أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل عبر الفيديو كونفرانس مع مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى أولًا بأول، جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات الأحوال الجوية السيئة بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية.

وفى إطار احتواء تداعيات الطقس السيئ بمحافظة أسوان، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة أحمد عبدالوهاب رئيس الوحدة، عملية رفع الأشجار التى سقطت فى الشوارع بمدينة كوم بقرية العباسية ومنطقة معبد كوم أمبو من خلال فريق الطوارئ للنظافة بكوم أمبو.

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